Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die Seitenscheibe an einem Fahrzeug in der Straße „Am Gängele“ eingeschlagen. Der Unbekannte entwendete Münzgeld, das von außen sichtbar in dem Wagen lag, berichtet die Polizei. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 848 80 entgegen.