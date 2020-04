Unbekannter bricht Auto in Leutkirch auf

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag in der Leutkircher Allmandstraße einen Opel Zafira aufgebrochen. Laut Polizeibericht zertrümmerte er die Scheibe der hinteren, rechten Tür. Aus dem Auto entwendete der Unbekannte Bargeld und die Aufbewahrungstasche für ein Navigationsgerät. Beim Diebstahl entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.