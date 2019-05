Mehrere hundert Euro Schaden hat ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Leutkirch angerichtet. Laut Polizeibericht wurden an einer Hauswand in der Marktstraße (Ecke Paradiesgässle) eine Kabeldose und die Dachrinne beschädigt. Das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, bittet um Hinweise.