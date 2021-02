Unbekannter begeht in Leutkirch Fahrerflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in der Kurzen Straße in Leutkirch verursacht. Der Unbekannte touchierte mit seinem Wagen einen Mazda, der laut Polizeibericht ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war.

Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 entgegen.