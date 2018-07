Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat ein Täter angerichtet, der in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23 und 7.30 Uhr die Beifahrertür eines vor dem Gebäude Sudetenstraße 171 abgestellten BMW zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.