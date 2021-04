Unbekannte zerkratzen Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzten bislang unbekannte Täter einen in der Wangener Straße in Leutkirch geparkten dunkelblauen Opel Corsa.

Bei dem vor einem Lebensmittelgeschäft geparkten Pkw wurde laut Polizeibericht mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite vom Außenspiegel bis zum Kofferraum sowie die Motorhaube und die Beifahrerseite zerkratz. Am Corsa entstand dadurch ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.