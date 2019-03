Unbekannte stehlen 800 Liter Diesel aus Laster

Aus dem zuvor aufgebrochenen Tank eines Sattelzuges,der auf dem Parkplatz Winterberg an der A96 abgestellt war, haben unbekannte Täter laut Polizeibericht in der Nacht zum Samstag zwischen 21 und 7 Uhr rund 800 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 1000 Euro abgeschlaucht und entwendet. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon 07563 / 90990, in Verbindung zu setzen.