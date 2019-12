Unbekannte spannen Draht vor Drogeriemarkt

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 11 Uhr bei starkem Kundenverkehr vor dem Eingang eines Drogeriemarkts an den Leutkircher Bahnhofsarkaden einen Draht zwischen dem Unterstellplatz für die Einkaufswagen und einer Werbetafel des Drogeriemarkts im Eingangsbereich an einer Arkade gespannt. Laut Polizeibericht stolperte eine Kundin des Drogeriemarktes über den in Fußhöhe gespannten Draht, stürzte und verletzte sich. Eine weitere Kundin, die der Gestürzten zu Hilfe eilen wollte, verfing sich ebenfalls in dem kaum sichtbaren Draht und verletzte sich ebenfalls. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07561 / 84880.