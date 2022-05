Das Polizeirevier Leutkirch sucht mögliche Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem VW Golf Variant, der in der Zeit von Freitag, 3 Uhr, bis Samstag, 15.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Gaststätte Alcazar abgestellt war. An dem Auto wurde von einer unbekannten Person die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07561/8488-0 erbeten.