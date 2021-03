Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende am Sportplatz Tannhöfe in Wuchzenhofen hinterlassen. Laut Polizeibericht durchtrennten sie einen Zaun und rissen einen Mülleimer aus der Verankerung. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefonnummer 07561 / 8488-0 um Hinweise.