Unbekannte lösen Radmuttern

An zwei Orten im Leutkircher Stadtgebiet haben Unbekannte am Donnerstag und Freitag Radmutttern von parkenden Fahrzeugen gelöst. Das teilt die Polizei mit.

Ein Pkw stand in einem Gewerbebetrieb in der Wangener Straße. Das andere war auf dem Berufsschulparkplatz geparkt. Es wurden jeweils die Schrauben am linken Vorderrad gelöst. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 entgegen.