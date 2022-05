Unbekannte lösen mutmaßlich die Radmuttern eines VW

Nachdem Unbekannte am vergangenen Donnerstag zwischen 19 und 23.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz an der Ecke Wangener Straße/Charlottenstraße in Leutkirch mutmaßlich die Radmuttern eines geparkten VW gelöst haben, bittet die Polizei um Hinweise.

Die 47-jährige Fahrzeugeignerin lenkte laut Polizeibericht ihren Pkw mit österreichischer Zulassung gegen Mitternacht in eine private Tiefgarage in der Ottmanshofer Straße und fuhr am Folgetag auf der A 96 in Richtung München. Als sie nach kurzer Zeit seltsame Geräusche an der Vorderachse wahrnahm, fuhr die Frau von der Autobahn ab und verlor beim Ausrollen des Wagens ein Rad. Wie sich bei den Ermittlungen ergab, waren die Muttern der Vorderräder mutmaßlich von Unbekannten absichtlich gelöst worden.

Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die in fraglicher Zeit im Bereich des genannten Parkplatzes Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07561/84880 zu melden.