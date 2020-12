Unbekannte brechen in Leutkircher Geschäft ein

Unbekannte sind über die Weihnachtsfeiertage in ein Geschäft in der Wangener Straße eingebrochen. Die Diebe gelangten nach Polizeiangaben über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude. Dort versuchten sie, eine Tür zu den Büroräumen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

An dem Kellerfenster entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Das Einzelhandelsgeschäft war in jüngster Zeit bereits mehrmals von Einbrechern heimgesucht worden. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.