Unbekannte brechen in drei Gebäude ein

Vermutlich auf Bargeld hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag Unbekannte abgesehen, die in drei Gebäude eingebrochen sind und hierbei Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten, so die Polizei.

Eine elektrische Schiebetür einer Tankstelle in der Steinbeisstraße drückten die Täter gewaltsam auf. Vermutlich weil hierbei ein Alarm ausgelöst wurden, flüchteten die Unbekannten sofort. In der Wangener Straße warfen die Täter zwei Steine gegen ein Fenster eines Bürocontainers und entriegelten es daraufhin. Im Inneren wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt, jedoch kein Bargeld aufgefunden. Auch ein Vereinsheim in der Herlazhofer Straße blieb in dieser Nacht nicht sicher. Über ein Küchenfenster stiegen die Täter ins Innere und hebelten dort gewaltsam eine Bürotür auf. Der Versuch, einen dort befindlichen Tresor aufzuhebeln, misslang den Tätern, weshalb sie ohne Beute das Vereinsheim wieder verließen.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.