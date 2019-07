Unbekannte beschmieren Grundschule Oberer Graben

Unbekannte haben zwischen Freitag der Vorwoche und vergangenen Donnerstag Flächen an der Grundschule Oberer Graben wiederholt durch Farbschmierereien verunstaltet, was unterdessen beim Polizeirevier Leutkirch zur Anzeige gelangt wurde. Zuletzt waren die Verursacher in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag aktiv. Laut Polizeibericht ist davon auszugehen, dass die Täter identisch sind mit den Personen, die in jüngster Zeit an anderen Stellen des Stadtgebiets in gleicher Art und Weise aktiv gewesen waren. Hinweise zu den Vorfällen hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880.