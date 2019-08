Unbekannte beschmieren Gebäude und Verkehrszeichen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet von Leutkirch ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Scheibe eines Friseursalons in der Memminger Straße eingeschlagen, zudem wurden zwei Wände in der Tiefgarage Löwengrube wurden in hellgelber Farbe mit verschiedenen Buchstaben (A.C.A.B.) und Motiven (Narrenkappe) besprüht, ebenso wie eine Wand der Sporthalle in der Straße „Oberer Graben“ mit den Buchstaben „A.C.A.B.“ und einer Narrenkappe, diese Mal jedoch mit brauner Farbe. Des Weiteren wurden vermutlich mit Farbstiften mehrere Verkehrszeichen, Briefkästen und Zigarettenautomaten im gesamten Stadtgebiet beschmiert. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 8488-0, zu melden.