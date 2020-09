Unbekannte beschädigen fünf Fahrzeuge

In der Zeit zwischen Freitagabend, 21.20 Uhr, und Samstagmorgen, 1.25 Uhr, haben Unbekannte in der Urlauer Straße in Herlazhofen insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt.

An einen Renault, Audi und VW Polo wurden laut Polizeibericht jeweils Reifen zerstochen, an einem VW und einem Mini One wurde Heckscheibe eingeschlagen, aus dem Mini zusätzlich ein Rucksack geklaut.

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.