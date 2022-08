Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Feldkreuz in der Landstraße in Urlau beschädigt. Die Täter rissen das eiserne Kreuz aus dem Stein und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet um Hinweise an das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 848 80.