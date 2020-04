Unbekannte beschädigen Autoreifen

In der Wangener Straße in Leutkirch ist am Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr mit einem spitzen Gegenstand der vordere linke Reifen eines dort geparkten Daimler-Benz beschädigt worden. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Personen die Verdächtiges wahrgenommen oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (Telefon 07561 / 84880) in Verbindung zu setzen.