Unachtsamer Radfahrer wird von Pkw erfasst

Verletzt in eine Klinik gebracht werden musste ein 14 Jahre alter Radfahrer, der am Dienstagnachmittag in Leutkirch einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Der Teenager fuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr mit seinem Pedelec vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts auf die Reinhold-Abele-Straße ein, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 37-jähriger Autofahrer konnte eine Kollision mit dem unachtsamen Radler nicht mehr verhindern und erfasste den 14-Jährigen, der in der Folge über die Motorhaube auf den Gehweg geschleudert wurde.

Dabei zog sich der Radfahrer den jetzigen Erkenntnissen zufolge Prellungen zu. Am Auto entstand rund 2500 Euro Sachschaden. Aufgrund der Erstmeldung war auch ein Rettungshubschrauber samt Notarzt an der Unfallstelle.