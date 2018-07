Umweltstaatssekretär besucht Allgäu

Auf Einladung der Grünen-Landtagsabgeordneten Petra Krebs besucht Umweltstaatssekretär Andre Baumann am Montag, 16. Juli, den Wahlkreis Wangen. Baumann ist seit Mai 2016 Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, zuvor war er hauptamtlicher Landesvorsitzender des Nabu Baden-Württemberg. teilt das Büro von Petra Krebs mit.

Von 16.30 bis etwa 18 Uhr werden der Umweltstaatssekretär und Petra Krebs am Argenseeried und bei der Grünbrücke bei Gebrazhofen sein und sich über die Maßnahmen zur Biotopvernetzung durch die Grünbrücke über die A 96 und das Argenseeried mit Beweidungsprojekt informieren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Kläranlage nahe der Enzlesmühle bei Leutkirch-Gebrazhofen. Ab 20 Uhr wird eine Abendveranstaltung im Portugiesischen Zentrum für Kultur und Sport in Wangen in der Morfstraße 18 stattfinden. Baumann wird unter dem Titel „Insektensterben – was nun?“ auf die Gründe und Auswirkungen des Insektensterbens eingehen und die Maßnahmen des „Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt“ mit einem Finanzvolumen von 36 Millionen Euro in den Jahren 2018 und 2019 vorstellen.