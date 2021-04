Umweltminister überreicht Leutkircher Firma elobau den Umweltpreis

Der Landesumweltminister Franz Untersteller hat die Firma elobau besucht, um persönlich den Umweltpreis zu überreichen. Bereits im Dezember 2020 wurde elobau der Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg für Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden verliehen. Untersteller überreichte Michael Hetzer, Stifter der elobau-Stiftung und Beiratsvorsitzender der ensian-group, sowie Patrick Löw, Nachhaltigkeitsmanager bei elobau, die Trophäe und Urkunde in kleinem Rahmen in den Räumen von elobau.

Laut Pressemitteilung fand zuvor im Dezember eine virtuellen Festveranstaltung durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Franz Untersteller im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart statt. In der Laudatio habe Untersteller elobau als Vorreiter unter den Unternehmen in Baden-Württemberg gewürdigt, das auch über die Landesgrenzen hinaus beispielgebend sei. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert, die elobau in weitere Umweltschutzprojekte investiert. 2014 wurde elobau in der Kategorie Energieexzellenz vom Land Baden-Württemberg zum Sieger gekürt.

Die Jury begründete ihre Entscheidung laut Mitteilung unter anderem mit dem langjährigen Engagement elobaus im Bereich der Klimaneutralität, da das Unternehmen seit 2010 klimaneutral produziert. Die Steigerung der Energieeffizienz, die nachhaltige Stromgewinnung mit erneuerbaren Technologien sowie das Erfassen der Pendelwege der Mitarbeitenden seien ebenso in die Entscheidung eingeflossen. Untersteller habe den innovativen Einsatz biobasierter Kunststoffe als auch die Lieferantenbewertung gemäß ihrer Umweltverträglichkeit herausgestellt.

Das Unternehmen elobau ist ein weltweit agierender Hersteller von berührungsloser Sensortechnik, Füllstandsmessung und Bedienelementen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie mobile Arbeitsmaschinen. Mit Sitz in Leutkirch und mehr als 950 Mitarbeitenden hat es sich das Unternehmen zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Lösungen anzubieten.