Umweltmentoren werden ausgezeichnet

Der baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann hat kürzlich neue Umweltmentoren an Schulen ausgezeichnet. Mit dabei sind auch Julia Dorsch und Charlotte Herz vom Leutkircher Hans-Multscher Gymnasium sowie Jacob Herz und Luis Kistler von der Otl-Aicher-Realschule. Sie haben laut einer Pressemitteilung an einem „Schülermentorenprogramm Umweltschutz“ mit der Schwerpunkt Klimaschutz teilgenommen.

Dabei lernten junge Menschen, verantwortungsvoll mit Energie umzugehen, die Auswirkungen des Alltags auf Umwelt und Klima zu verstehen sowie das Wissen dann auch anzuwenden – etwa bei Energierallyes an Schulen oder in der Zusammenarbeit mit Schulküchen. „Die Umweltmentorinnen und Umweltmentoren bringen frischen Wind an die Schulen und setzen sich frühzeitig mit der Herausforderung des Klimawandels auseinander“, wird der Staatssekretär in der Pressemitteilung zitiert.

Im landesweiten Programm, das zum 17. Mal stattfand, wurden insgesamt 82 Umweltmentoren ausgebildet. Es richtet sich an Achtklässler aus allen weiterführenden Schulen und ist eine Initiative des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport.