Umweltkreis und Stadtgärtnerei veranstalten Pflanzaktion

Nach zweijähriger Pause findet in diesem Herbst mit Unterstützung der Stadt Leutkirch wieder eine Pflanzaktion des Umweltkreises und der Stadtgärtnerei statt. Das teilt die NABU-Gruppe Leutkirch in einem Schreiben mit.

Interessentinnen und Interessenten können aus einer Liste von 28 überwiegend gebietsheimischen Laubbäumen und Wildsträuchern sowie vier Heckensträuchern auswählen. Auch 16 für das Allgäu geeignete Obstbaumsorten werden angeboten. Die Ausgabe der Bäume und Sträucher erfolgt am Samstag, 5. November, im Bauhof der Stadt Leutkirch. Privatpersonen können so viele Sträucher und Bäume bestellen, wie sie möchten. Der Mindestbestellwert liege bei zehn Euro. Die Stadt Leutkirch sponsert für Pflanzungen auf Leutkircher Gemarkung einen Pflanzpfahl und für Obstbäume zusätzlich ein Wühlmausgitter und einen Fegeschutz. Die Bestelllisten mit entsprechenden Infoblättern zu den Pflanzen liegen im Bürgerbüro, der Stadtbibliothek, der Touristinfo, der Geschäftsstelle des Maschinenrings und bei den Leutkircher Ortschaftsverwaltungen aus. Auch in den Gemeinden Aichstetten und Aitrach werden die Listen ausgelegt. Auf der Homepage des Umweltkreises (www.umweltkreis-leutkirch.de) und der Stadt Leutkirch (www.leutkirch.de) kann die Bestellliste heruntergeladen werden. Bestellschluss ist am Freitag, 7. Oktober. Bestellungen, die später eingehen, können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden.