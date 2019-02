Umweltkreis sucht Helfer für Amphibienschutz

Mitte März, bei Nachttemperaturen um fünf Grad Celsius, beginnt die Wanderung der Amphibien zum Laichgewässer. Um zu verhindern, dass die Tiere zu Tausenden überfahren werden, baut der Umweltkreis nach eigenen Angaben mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, Schulen und dem Bauhof am Stadtweiher und an der Boschenmühle zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney Krötenzäune auf. Am Repsweiher kann aufgrund der Lage im Wohngebiet nur ein kurzer Amphibienschutzzaun aufgebaut werden. Hier werden die Amphibien von der Straße aufgesammelt.

Wie der Umweltkreis mitteilt, findet das Einsammeln morgens vor 8 Uhr oder abends nach 20 Uhr statt, da Erdkröten und Frösche nachtaktiv sind. In den vergangenen Jahren setzten sich rund 70 Ehrenamtliche und mehrere Schulklassen für über 4000 Amphibien ein. Nun werden laut Mitteilung wieder Freiwillige gesucht. Als Helfer braucht man einen Sammeleimer, Handschuhe, eine Taschenlampe und einen Schreibblock. Warnwesten werden vom Umweltkreis gestellt.

„In lauen, feuchten Nächten kommt es zu regelrechten Massenwanderungen von bis zu 400 Tieren“, sagt Wibke Wilmanns, die Geschäftsführerin des Umweltkreises laut Mitteilung. Bei Nachttemperaturen unter fünf Grad kann die abendliche Kontrolle entfallen. Morgens sollte jedoch immer kontrolliert werden. Die größeren weiblichen Erdkröten haben oft ein Männchen gefunden, das sie auf dem Rücken zum Gewässer tragen, wo die Eier in Laichschnüren befruchtet werden. Frösche und Molche sind in der Minderheit.

Als Dankeschön erhält jeder Ehrenamtliche, der bei der Kontrolle eingeteilt ist, Freikarten für das Kino Centraltheater. Der Umweltkreis bittet bis Freitag, 22. Februar um Rückmeldung unter Telefon 07561 / 7302 und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.