Umse zu Gast auf der Highmatland-Bühne

Neben anderen Künstler, die auf dem Leutkircher Highmatland Festival auftreten, hat Umse sich ebenso einen Namen in der deutschen Musikszene gemacht. Am Samstag, 3. August, will Umse laut Vorschau einen unvergesslichen Abend für die Besucher und Veranstalter geben.

Umse ist ein Kind des Ruhrpotts. Als Christoph Umbeck 1983 in Ratingen geboren, wuchs der Teenager mit dem ersten großen Deutschrap-Boom auf und begann um die Jahrtausendwende selbst mit dem Texten. Mit seinen beiden jüngsten Alben „Kunst für sich“ (Platz 36) und „Haiwanischer Schnee“ (Platz 16) landete er in den deutschen Single Charts. Für sein neues Album nahm er sich zwei Jahre Zeit, um „Durch die Wolkendecke“ gehen zu können.

Über die Jahre habe sich Umse eine loyale Fanbasis aufgebaut, die ihn für seine Bodenständigkeit schätzt. Er verkörpere die Werte der alten Schule, vereine Technik und Tiefgang und befriedet mit seinem Neo-Boombap-Entwurf die Rap-Generationen. „Durch Die Wolkendecke“ setzt diesen Weg konsequent fort und zeigt dabei neue Impulse und Perspektiven auf, wie in der Ankündigung geschrieben steht. Der Titel deute an, dass es düsterer und nachdenklicher zugeht.

Umse sagte einmal sinngemäß über die Langlebigkeit von Alben: „Es interessiert keine Sau, wie lange du daran gearbeitet hast, es zählt, wie lange sie rotiert.“ Und eine lange Haltwertszeit hat dieses zeitlose, detailverliebte Werk ganz sicherlich. Davon kann man sich bereits im Herbst auf großer Deutschland- Tour überzeugen.

Karten fürs Konzert mit Umse am 3. August in Leutkirch gibt es noch bei den einschlägigen Vorverkaufsstellen oder im Internet.