Umbau der Don-Bosco-Schule: Leutkirch erhält Lechwerke-Klimaschutzprämie

In der Leutkircher Don-Bosco-Schule standen bauliche Sanierungsarbeiten an. In diesem Zug wurde die alte Beleuchtungsanlage des Lehrerzimmers durch eine LED-Beleuchtung mit Tagespräsenzmelder ersetzt. Für diese Maßnahme wurde von der Stadt Leutkirch ein Antrag zur LEW-Klimaschutzprämie 2021 gestellt. Dieser Antrag wurde bewilligt und die Stadt erhält für diese Maßnahme eine Prämie von 2613 Euro.

Die LEW-Klimaschutzprämie soll das Umweltbewusstsein fördern und die Bedeutung energieeffizienter Klimaschutz-Maßnahmen für das öffentliche Leben hervorheben. Insgesamt werden mit der LEW Klimaschutzprämie 150 000 Euro pro Jahr ausgeschüttet. Die Fördergrenze für die Kommunen ist abhängig von der Einwohnerzahl. Mit der Prämie werden sowohl vorbereitende als auch investive Maßnahmen unterstützt. Foto: Stadt Leutkirch