Umbau der beruflichen Schule unter Zeitdruck

„Eine Grundsatzfrage“, so hat die Schwäbische Zeitung zu Jahresbeginn darüber berichtet, wie sich der Landkreis Ravensburg letztlich aufstellen kann, um in der beruflichen Bildung zukunftssicher zu sein. Der „Geschwister-Scholl-Schule“ (GSS) mit ihren gymnasialen und auch beruflich orientierten Angeboten kam in den Ende 2017 sowohl kommunal- als auch kreispolitisch heftig diskutierten Modellen eine nicht ganz unwichtige Rolle zu.

Das betraf vorrangig Phase eins, die durchaus auch mit mal mehr und mal weniger laut vorgetragenen Forderungen der Schulstandorte verbunden war. Letztlich hat sich der Kreistag dann mit großer Mehrheit auf ein Konzept geeinigt, in Leutkirch, in Wangen und an den drei anderen Standorten im Schussental sogenannte Kompetenzzentren zu schaffen, um für Jugendliche und die Betriebe in der dualen Ausbildung attraktiv zu bleiben. Nach der hochpolitisch geführten Diskussion geht es jetzt ans Eingemachte, mit viel Geld und vor allem unter großem Zeitdruck die Standorte fit zu machen für das Mitte September anstehende nächste Schuljahr.

Bewegte Zeiten

Hinter Wolfgang Fürst, an der GSS Abteilungsleiter für den Kfz-Bereich, liegen bewegte Zeiten, und auch die kommenden Wochen, die Ferienzeit eingeschlossen, werden bei ihm und Schulleiter Heinz Brünz keine Langeweile aufkommen lassen. „Während der Umbauarbeiten müssen wir gewährleisten, dass jederzeit Ansprechpartner der Schule zur Verfügung stehen werden“, erläutert Brünz – auf Zuruf. Mit dem nächsten Schuljahr soll die Umbauphase eins, die vor allem den Kfz-Bereich betrifft, abgeschlossen sein. Parallel dazu laufen aber auch im gesamten Schultrakt Arbeiten zur energetischen Sanierung, wenn schon gerade die Handwerker im Haus sind.

Allein für die erste Umbauphase hat der Landkreis rund zwei Millionen Euro als Schulträger eingeplant, die endgültige Freigabe der Mittel erfolgte Mitte Mai bei der Sitzung des Kreistages in Ziegelbach. Schon am Tag danach ging es in die Feinplanung. Knapp 750 000 Euro aber wird auch der Bund aus einem Fördertopf beisteuern. Über den zweiten geplanten Bau- und Sanierungsabschnitt liegen erst Schätzungen vor. Als Kostenrahmen wurden schon rund sechs Millionen Euro genannt. Der Investitionsstau an allen Schulen, die der Landkreis als Träger unterhält, ist schon in den vergangenen Jahren mehrfach als Problem beschrieben worden. Trotz der im südlichen Oberschwaben guten wirtschaftlichen Lage schwimmt nun mal auch der Landkreis nicht im Geld. Einen Dagobert Duck als Dukatenspender hat noch niemand ausgemacht.

Das neue Kompetenzzentrum für das Kfz-Gewerbe kann aber vor Ort nur entstehen, weil die Geschwister-Scholl-Schule auch Zuständigkeiten abgeben muss. Maler und Lackierer zählen mittelfristig dazu. „Wir sind stark gefordert, Gegenwart und Zukunft so miteinander in Einklang zu bringen, dass kein Themenfeld darunter leidet“, sagt Brünz.

Wolfgang Fürst präsentiert einen mehrfarbig gestalteten Plan, in dem akribisch von Woche zu Woche die nötigen Arbeiten festgehalten sind. Wöchentlich finden Detailabstimmungen mit der Bauleitung statt. Dass es bislang aus seiner Sicht reibungslos verläuft, schreibt er auch darauf zurück, dass nach den ersten Signalen Anfang des Jahres dazu, wie sich der Kreis aufstellen will, schon erste in Eigenregie entwickelte Rohpläne in der Schublade steckten.

Hochmoderner Prüfstand

Mauerdurchbrüche. Neue Fundamente. Die Verlagerung von vier Hebebühnen. Die Feinverkabelung, und das alles während des laufenden Schulbetriebs. Täglich ein Puzzle, ob der Zeitplan einzuhalten ist. Und eine Vision. Später im Jahr wird die Geschwister-Scholl-Schule für die Kfz-Ausbildung voraussichtlich einen Prüfstand zum autonomen Fahren für die Ausbildung erhalten, der so in Deutschland noch nicht im Einsatz ist.