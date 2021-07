Ulmer A-Junioren testen in Leutkirch-Unterzeil

Der A-Junioren-Bundesligist SSV Ulm trägt am kommenden Samstag eines seiner Testspiele in Leutkirch-Unterzeil aus. Gegner ist die U18 des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Anpfiff ist um 12 Uhr.

Bei den Ulmern gibt es mit dem Coach Christian Gmünder ein bekanntes Gesicht in Unterzeil. Er hat bereits in der Jugend für den SC Unterzeil gespielt und kommt immer wieder gerne zurück. „In der letzten Saison verbrachte er bereits ein Trainingslager mit den Nachwuchskickern von der Donau“, teilt der SC Unterzeil mit. „Von diesem Event schwärmen die Spieler und Betreuer immer noch und alle Teilnehmer haben sich bei uns am Sportgelände total wohlgefühlt.“

Ulm und Bayern kooperieren

Zu erwarten sei ein hohes sportliches Niveau, da bis zum Saisonstart am 21. August gegen den FC Bayern München im Donaustadion nicht mehr allzu viel Zeit bleibt. Im Ulmer Team werden Akteure aus dem näheren Umfeld mit von der Partie sein: So stehen Spieler aus Ochsenhausen, Memmingen und Ravensburg im SSV-Kader. Weil die Ulmer seit kurzem Kooperationspartner vom FC Bayern sind, werden am Samstag auch Neuzugänge des FCB den Weg nach Unterzeil antreten.