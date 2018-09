Ulm & Wiblingen ist für Leutkirch zu stark

Nach fast 18 Monaten haben die Handballer der TSG Leutkirch mal wieder zwei Punkte in eigener Halle abgeben müssen. Am Samstag unterlagen die Spieler von Trainer Manfred Folter in der Bezirksliga der SG Ulm & Wiblingen mit 25:32.

Beide Mannschaften suchten zunächst ihr Heil in der Offensive, ein schnelles Anspiel jagte das andere, schnelle Treffer auf beiden Seiten waren die Folge. Mit 6:3 gingen die Gäste zunächst in Führung, ehe die TSG ihre beste Phase im ersten Durchgang hatte. Andreas Lutz zwischen den Pfosten entschärfte einige hochkarätige Möglichkeiten, die Gegenangriffe wurden konsequent verwandelt.

Unentschieden zur Pause

Der Lohn hierfür war eine 10:8-Führung, die Dennis Hemer nach knapp 20 Minuten erzielte. Die Allgäuer hätten in den folgenden Minuten durchaus weiter davonziehen können, allerdings stand nun der Gäste-Torwart seinem Gegenüber in nichts mehr nach und lief ebenfalls zur Höchstform auf. Zur Pause stand es 13:13.

Den ersten Treffer im zweiten Durchgang erzielte dann erneut die TSG in Person von Michael Gantner, jedoch blieben die Ulmer stets gefährlich und kamen vor allem durch Einzelaktionen im Mann gegen Mann immer öfter zu leichten Toren. Die Leutkircher dagegen versuchten, dem spielerisch entgegenzutreten, was aber immer mehr an die Substanz jedes Einzelnen ging. So fanden die Ulmer immer besser in die Begegnung, gingen beim Stand von 15:14 erstmals wieder in Führung und spielten fortan äußerst kompakt und routiniert weiter.

Jetzt häuften sich zudem die technischen Fehler aufseiten der Leutkircher. Die TSG-Spieler wollten offensichtlich zu viel. Unter anderem vergab Leutkirch vier Siebenmeter. Die Gäste bekamen die Partie nun immer mehr in den Griff und hielten die Schützlinge von Trainer Folter immer einige Tore auf Distanz. Knappe sechs Minuten vor dem Ende waren die Allgäuer dennoch wieder auf 25:27 herangekommen. Doch nun wollte gar nichts mehr gelingen. Ulm & Wiblingen drehte dagegen zum Schlussspurt auf und markierte in den letzten Minuten weitere fünf Treffer. „Es wäre wieder mehr drin gewesen, auch wenn man sagen muss, dass wir gegen eine sehr gute Mannschaft verloren haben“, sagte TSG-Trainer Manfred Folter. „Am Ende sind die sieben Tore Differenz etwas zu deutlich ausgefallen.“