Ukraine-Hilfe des Jugend-Teams erfolgreich

Eine unerwartete, aber freudige Nachricht erhielt das Jugendhaus-Team: Einige Kisslegger Familien sammelten, nachdem sie den Aufruf des Jugendhauses zu Sachspenden für die Ukraine in der Schwäbischen Zeitung gelesen haben, für diese Hilfsaktion. Das Jugendhaus-Team sammelt derzeit benötigte Sachspenden, die dann von Ralph Staniek und Patrizia Fietz, Mitarbeiterin des Jugendhauses, in die Stadt Mielec nach Polen zu der dort lebenden Tante transportiert und dort auch an ankommende ukrainische Kriegsflüchtlinge verteilt werden.

Das Jugendhaus-Team war hoch erfreut über die Waren im Wert von knapp 1000 Euro, die diese Kisslegger Familien zusammengebracht haben. Federführend war dabei Katja Rölli mit Tochter Linn , Melanie Graf mit ihren Töchtern Maria und Pia und Dorit Müller mit Tochter Noemi. In Absprache mit dem Jugendhaus-Team wurde besprochen, welche benötigten Sachspenden für diesen Geldbetrag sinnvoll eingekauft werden. Gesagt – getan und schon ging der Großeinkauf los.

Anschließend wurden mit den Kindern die gekauften Hilfsgüter sortiert und verpackt. Kartons für den Transport stellte unter anderem die Kisslegger Kaffeerösterei Cafèsito zur Verfügung gestellt, sowie auch Kaffee selbst. Verbandstaschen von Sven Pfleghar von der Werkstatt S-Cartec und viele weitere notwendige Hilfegüter von Familien, die diese Aktion vom Jugendhaus unterstützen. „Es ist so unglaublich, wie hilfsbereit Menschen in dieser schwierigen Zeit sind und diese Jugendhaus-Hilfs-Aktion für die Ukraine unterstützen“, so Jugendhausleiter Dietmar Müller.