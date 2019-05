Ugandischer Botschafter besucht Leutkircher Afrikatage

Am Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, feiert der Verein Tukolere Wamu die 24. Auflage der Afrikatage unter dem Motto „Bildung – Schlüssel für die Zukunft“ in Leutkirch.

Laut Ankündigung werden der ugandische Botschafter H.E. Marcel R. Tibaleka und seine Gattin diesmal die Ehrengäste sein. Am Samstag ab 14.30 Uhr bietet der Verein in der Geschwister-Scholl-Schule bei Trommelklängen Kaffee und Kuchen. Danach beginnt die Mitgliedervollversammlung mit Infos aus den Projekten. Alle Interessierten und Mitglieder sind eingeladen. Abends gibt es afrikanische Köstlichkeiten, der Gospelchor Aitrach singt afrikanische Lieder. Es wird ein Mix aus bunter Sommerkleidung, Schürzen, Taschen, Schmuck und vielem mehr angeboten.

Am Sonntag um 10.15 Uhr wird in der Kirche St. Martin der Gottesdienst mit afrikanischen Liedern und Trommelklängen gestaltet. Im Anschluss werden vor der Kirche Kunsthandwerksartikel und Textilien aus und zugunsten der Projekte verkauft.