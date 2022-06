Übung macht den Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Chor mitzusingen ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis und fördert die soziale Kompetenz. Die SängerInnen vom Sängerkranz Leutkirch sammelten im Rahmen einer internen Veranstaltung für Stimmbildung unter der Leitung von Chordirigentin und Gesangspädagogin Anne-Regina Sieber, neue Erkenntnisse.

Das Projekt „Singt mit uns ein Lied zusammen“, das für alle interessierten Sängerinnen und Sänger die Möglichkeit bietet, entweder als GastsängerInnen im Chor oder am 8. Juli als Publikum einen Teil der Lieder mitzusingen, wird im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls, Neustart Kultur vom BMCO und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Chorleiterin Anne Regina Sieber hatte für diese Schulung ein abwechslungsreiches Repertoire erarbeitet. Die Ganzheitlichkeit der Schulung erfasste die Ebenen wie richtiges Atmen, Stimmsitz, Resonanzräume und die praktische Umsetzung des Erlernten beim Singen von Chorsätzen. „Die Stimme ist ein kostbares und sensibles Instrument. Um lange singen zu können, sowohl bei Proben und Konzerten als auch lange im Sinne von bis ins hohe Alter, müssen wir unsere Stimme pfleglich behandeln“.

Die richtige Körperspannung und Atmung übertragen sich auf die Stimme und sind somit die Grundlage für eine schöne Tongebung. Der Schwerpunkt lag natürlich auf der richtigen Tongebung: wie kann man die Höhen und Tiefen trainieren, was ist ein Registerübergang und dann gab es noch besondere Übungen für eine saubere Intonation. All das Gelernte wurde dann an einigen Chorsätzen ausprobiert.

Den SängerInnen wurden bei dieser Veranstaltung umfangreiche Grundlagen chorischer Stimmbildung vermittelt. Für sie war dieser Workshop eine große Hilfe, um an der eigenen Technik zu arbeiten, Fragen zu Stimmproblemen zu stellen und das Wissen über die Stimme zu erweitern. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig: „Singen ist eine wunderbare Sache, es ist gut für den Körper und Geist und macht einfach glücklich“. An einem weiteren Samstag war noch ein Chortag für alle SängerInnen angesagt.

Zusammen mit Herrn Ladenburger, der den Sängerkranz beim Open-Air-Konzert begleiten wird, das am 8. Juli im Rahmen der Standkonzerte stattfindet, probte Chorleiterin Anne-Regina Sieber noch einmal intensiv mit den SängerInnen, so dass sich alle bestens vorbereitet, auf das Open-Air-Konzert freuen können.