Über 600 Bürger setzen in Leutkirch ein Zeichen für den Frieden

Um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen, nahmen am Samstagvormittag über 600 Leutkircher an der Mahnwache beim Gänsbühl teil und bildeten anschließend eine Friedenskette in der Marktstraße. „Wir wollen zeigen, dass wir da sind und gemeinsam für die Demokratie einstehen“, so Robert Kasperan, der die Veranstaltung mit seinen Freunden Karl Kalmbach und Christian Stoffel organisiert hat. In diesem Rahmen hielten neben Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle auch die Landtagsabgeordnete der Grünen, Petra Krebs, und die Bundestagsabgeordnete der SPD, Heike Engelhardt, eine Rede.

Die Anwesenden schwenkten in Gedenken an die Opfer und Betroffenen in der Ukraine blau-gelbe Fahnen und hielten Plakate in die Luft. „Wir haben uns heute hier versammelt, um innezuhalten, angesichts des Wahnsinns, den die Ukraine aktuell heimsucht“, begann Kasperan seine Rede. Er sei fassungslos über die aktuellen Ereignisse in Europa und betonte, dass sich Kiew nur rund 20 Autostunden von Leutkirch entfernt befindet. „Die Menschen dort haben auch ein Recht auf ihr Land, ihr Leben und ihre Freiheit“, so Kasperan.

„Sie sind bei uns in Leutkirch willkommen!“

Die Anwesenheit so vieler Bürger sei ein „beeindruckendes Zeichen für den Frieden und der Solidarität“, betonte Henle. Er selbst sorge sich sehr vor einer Veränderung der Situation in Europa. „Ich erinnere mich noch gut an diese schlimme Zeit und das atomare Hochrüsten als Jugendlicher im Jahr 1981. Wir waren überzeugt, dass wir diese dunkle Epoche hinter uns gelassen haben“, so Henle voller Trauer. Die Stadt plane bereits örtliche Hilfsaktionen und bereite sich auf die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine vor: „Sie sind bei uns in Leutkirch willkommen!“

Heike Engelhardt, Bundestagsabgeordnete der SPD, betonte, dass es wichtig sei, den Flüchtenden, die sich auf den Weg gemacht haben, Schutz zu gewähren: „Da sind jetzt die Kommunen und wir alle als aufnehmende Gesellschaft gefragt.“ Sie sprach sich, ebenso wie ihre beiden Mitredner, klar gegen Wladimir Putin aus. Die Landtagsabgeordnete Petra Krebs richtete ihre Worte direkt an den russischen Präsidenten und forderte: „Beenden Sie diesen Krieg!“ Die Verantwortung dafür liege alleine bei ihm und bringe uns alle in Gefahr, so Krebs. Deshalb sei es jetzt wichtig, Zeichen zu setzen: „Es braucht in kritischen Zeiten wie diesen Orte, an denen wir gemeinsam für den Frieden einstehen können“, so Krebs.

Sachspendenaktion des Jugendhauses

Das zahlreiche Erscheinen der Leutkircher Bürger zeige, dass „unsere Gesellschaft tausendmal stärker ist, als Putin jemals sein wird“, sagte Diana Wertmann aus dem Jugendgemeinderat. Sie stellte die Sachspendenaktion des Jugendhaus Leutkirch vor, die vom 7. bis 10. März zwischen 14 und 17 Uhr stattfindet. Erwünscht seien Zahnbürsten, Zahnpasta, Shampoo und Duschgel, Damen-Hygieneartikel und Baby-Pflegeprodukte, sowie Erste-Hilfe-Sets und Power-Banks. Sie versicherte, einen koordinierten Ablauf und Transport, da die gesammelten Spenden selbst von einer Mitarbeiterin des Jugendhauses an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und dort der Bundeswehr übergeben werden sollen.

Anschließend bildeten die Teilnehmer eine Menschenkette, die auf beiden Seiten der Marktstraße von der Stadtbibliothek bis zum Eiscafé Venezia entlang führte. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, hielten sie sich an Seilen, Schals und Plakaten.

„Dass wir jetzt alle zusammenhalten, das ist am Wichtigsten“

„When the violence causes silence“ – übersetzt: „Wenn die Gewalt Stille verursacht“ – hat Lara Uetz auf ihr großes blau-gelbes Plakat geschrieben. Sie und ihr Partner Patric Klotz wollen damit ihr Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine ausdrücken. „Wir haben Glück hier zu leben“, so Uetz. Sie findet, dass jeder etwas gegen die aktuelle Situation tun solle, wie etwa an solchen Veranstaltungen teilzunehmen oder zu spenden. „Stop Putin – Stop war“, steht auf dem Plakat von Monika Stoffel. „Auf irgendeine Weise ist jeder von uns persönlich betroffen“, sagt sie. Sie findet es sehr schön, dass so viele Leute einen positiven Beitrag leisten wollen: „Dass wir jetzt alle zusammenhalten, das ist am Wichtigsten.“