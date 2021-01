Über 60-Jährige erhalten Berechtigungsscheine für FFP2-Masken

Von Schwäbische Zeitung

Im Zentrum Aulendorfs hat am Freitagabend der Dachstuhl des ehemaligen Gasthofs Krone an der Hauptstraße 82 gebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, die Straße wurde komplett gesperrt. Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt. Der Alarm ging um 18.07 Uhr ein. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren unter der Leitung von Martin Seifert, stellvertretender Aulendorfer Kommandant, rund 80 Feuerwehrleute aus allen Aulendorfer Abteilungen mit ...