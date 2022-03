Über 30 Jahre Basar, über 30 Jahre Ehrenamt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. März fand wieder einmal der Kinderkleiderbasar statt. Zu den Vorbereitungen am 18. März war Ehrenamtskoordinatorin Claudia Wahl vom Kinder und Familienzentrum St. Vincenz zu Gast, um sich ein Bild von den Leutkircherinnen und ihrem Ehrenamt zu machen.

Bereits in den Siebzigerjahren organisierten die Frauen der CDU den Basar. Damals noch im katholischen Gemeindehaus. Danach fand sich ein Team zusammen, welches die Aktion übernahm, in die Festhalle umzog und mittlerweile zwei Mal im Jahr ein festes Angebot in Leutkirch ist.

„Inzwischen zählen zu diesem Team 35 Frauen“, berichtet Carolin Hösch, Leitung des Basarteams. „Wir sind eine Initiative von ehrenamtlichen Frauen, denen es eine Herzensangelegenheit ist, Kleidung zu retten, etwas für den kleinen Geldbeutel anbieten zu können und dabei sogar noch etwas an Hilfsprojekte spenden zu können.“

Dazu kommen noch zwei Klassen der Gemeinschaftsschule, welche für ihre Hilfe eine kleine Spende bekommen und noch etwa zehn Frauen, welche am Samstag immer beim Zurücksortieren helfen.

Besonders beeindruckend ist, dass das ganze Projekt vollkommen ehrenamtlich ist. Die Kosten, welche entstehen, werden durch die Anmeldegebühr finanziert. Die Damen selbst arbeiten komplett freiwillig. Neben der organisatorischen Vorbereitung heißt das am Basar bis zu 18000 Teile vor- und nachsortierten. „Etwa 40 Prozent davon werden verkauft“, erzählt Carolin Hösch. Nach Abzug aller Kosten werden die übrigen Gelder in Leutkirch für gute Zwecke gespendet.

Für Claudia Wahl ist der Basar ein hervorragendes Beispiel, was Ehrenamt alles leisten kann. Nicht nur, dass hier nachhaltig mit Kleidung umgegangen wird, sondern es erfüllt die Helfer auch mit Stolz, was sie alles erreichen können. Und das wissen auch die Leutkircherinnen und Leutkircher zu schätzen. Am Verkaufssamstag waren etwa 500 Personen da um einzukaufen. Alle waren dankbar und froh um das Angebot und zeigten Verständnis für die Corona-Auflagen.