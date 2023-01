Über 100 junge Könige bringen Segen von Haus zu Haus

Die Sternsinger besuchen am Mittwoch, 4. Januar, ab 15 Uhr das Löwencenter, die Isnyer Straße, Bleiche und die Krählohsiedlung; am Donnerstag, 5. Januar, ab 15 Uhr die Altstadt und Karlstraße sowie das Bahnhofsviertel; am Freitag, 6.Januar, die Wangener Straße Süd und Ringwegsiedlung.