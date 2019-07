Typische Schmankerl und spannende Geschichten

Bei der neu ausgearbeiteten Probierele-Tour wird das Leutkircher „Wirtschaftsleben“ früherer Zeiten lebendig. Zahlreiche historische Wirtshäuser sind in der Innenstadt erhalten und werden noch heute genutzt. Neben spannenden Geschichten kommt auch der Genuss nicht zu kurz: An mehreren Stationen stehen typische Allgäu-Schmankerl, wie deftige Wurstspezialitäten, herzhafter Allgäuer Käse oder knusprige Seelen bereit.

Die neu konzipierte Themenführung wurde in Zusammenarbeit mit den Leutkircher Stadtführern und den verschiedenen Genuss-Stationen ausgearbeitet.

Insgesamt sieben Termine sind in 2019 für die kulinarische Kostprobenführung geplant. Die erste Führung findet am Dienstag, 16. Juli, um 15 Uhr statt. Der Spaziergang startet vor dem Gotischen Haus (an der Touristinfo) und führt etwa zwei Stunden durch die Altstadt. Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder (6-12 Jahre). Darin enthalten sind natürlich auch alle „Probiererle“.

Anmeldung bei den Leutkircher Touristinfos oder online unter www.leutkirch.reservix.de. Eine Anmeldung ist bis spätestens einen Tag vor der Führung erforderlich.