Twister Alley bringen Line-Dance-Trophäe heim

Einer der größten Line-Dance-Gruppen in der Region Leutkirch hat Mike Buchweitz mit den Twister Alley vor einigen Jahren aufgebaut mit zu Spitzenzeiten mehr als 110 Line-Dancer, die im Hirschstadl Urlau ihr Training abhielten. Corona hat auch hier einen Schnitt gemacht, doch inzwischen trifft man sich wieder, studiert neue Tänze ein. Um ihr Können zu zeigen, hat sich eine Gruppe mit Mike auf den Weg nach St. Anton am Arlberg gemacht, wo kürzlich ein Weltrekordversuch mit fast 500 Line-Dancern stattfand.

Gefordert waren zwanzig Tänze, also zwanzig verschiedene Choreographien von rund zwei bis drei Minuten Länge, und alle mussten nonstop innerhalb einer Stunde, zusammen mit allen anderen Teilnehmern vor einer Jury absolviert werden. „Wir haben viel geübt und es war ein toller Ausflug für uns, die unsere harmonische Tanzgemeinschaft stärkte. Wir trafen auf rund 70 andere Linedance-Gruppen, Tänzer aus Österreich, der Schweiz und Deutschland“, erzählen die leidenschaftlichen Western-Tänzer aus der Region Leutkirch.

Das Festivalprogramm war abwechslungsreich und tanzintensiv. Es gab einen Männertanz im Freien und dann steppten Hunderte von Tänzern am Samstag durch die Straßen des Ortes als sogenannter „Schlangentanz“. Am Sonntag war der große Tag, jede Gruppe hatte ihren festen Platz in der riesigen WM-Halle und dann fiel der Startschuss. „Es war ein fast magisches Bild, als so viele Leute synchron alle zwanzig Tänze rund eine Stunde lang durchzogen, alle im gleichen weißen Shirt, mit Jeans und Cowboystiefeln“, schwärmt Mike, der das Tanz-Event von der Zuschauertribüne aus filmte. Krankheitsbedingt hatte seine Co-Trainerin Heike Aumann das Training zuvor übernommen und die Twister Alley bestens vorbereitet.

Beim Line-Dance gibt es fast unzählige Tänze, viele Fans kennen zwischen 100 und 150 Choreografien, so auch Insider Mike. Line-Dance tanzt jeder für sich alleine, neben- und hintereinander, im gleichen Takt, synchron in alle Himmelsrichtungen. Mit Stolz nahmen die Twister Alley ihre Urkunden und den Pokal mit nach Hause.

Info: Ein Anfängerkurs beginnt am Donnerstag, 24. November, um 19.30 Uhr in der Laubenberghalle in Grünenbach (bei Maierhöfen). Anmeldung bei Mike, Tel. 0163/ 9883791.