Twingo-Fahrerin begeht Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Renault Twingo ist am Donnerstag gegen 18.30 Uhr geflüchtet, nachdem sie einen Unfall in der Dorfstraße verursacht hat. Beim Ausfahren aus einer Parklücke touchierte die Renault-Lenkerin laut Polizeibericht den Opel eines 89-Jährigen und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden an dem Opel wird auf etwa 750 Euro beziffert.

Laut Angaben eines Zeugen soll es sich beim Auto des Verursachers um einen dunkelgrauen Renault Twingo gehandelt haben, welcher auf der Fahrer- und Beifahrerseite helle, wellenförmige Streifen haben soll. Die Fahrerin und eine mitfahrende Beifahrerin sollen weiblich und beide etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Die Beifahrerin soll blonde Haare gehabt haben.