TV-Richter interviewt TV-Kommissar

Nun steht es definitiv fest: Der Leutkircher Talk im Bock (TiB) kann fortgesetzt werden. „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass wir Moderatoren für alle sechs Talks gefunden haben“, zeigt sich Karl-Anton Maucher, Leiter der VHS Leutkirch, erleichtert.

Mit vereinten Kräften habe man nach dem Ausstieg von Bernd Dassel nach Moderatoren-Nachfolgern gesucht – und interessante Lösungen gefunden. So wird ARD-Wetterfee Claudia Kleinert am 2. Juli ZDF-Nachrichtenmann Claus Kleber interviewen und Fernsehrichter Alexander Hold im Dezember den Talk mit Tatort-Kommissar Dietmar Bär bestreiten. „Insbesondere von den beiden Promi-Duetten erwarten wir uns doch eine beachtliche öffentliche Aufmerksamkeit“, gibt sich Karl-Anton Maucher zuversichtlich. Die Bereitschaft der Moderatoren, die beide schon Gäste beim Talk im Bock waren, zeige „die große Wertschätzung für die Arbeit von Bernd Dassel und für den Talk im Bock.“

Auch die Schwäbische Zeitung will sich verstärkt mit journalistischer Kompetenz engagieren. So wird Sportchef Rolf Schneider nach dem Talk mit Fußballtrainer Ralf Rangnick im Oktober zusammen mit Sebastian Knauer im Bocksaal sitzen, dem Spiegel-Reporter, der im Oktober 1987 Uwe Barschel tot in der Badewanne eines Genfer Hotels gefunden hatte. Und bereits am 18. Juni bittet Christoph Plate, Leiter der Mantelredaktion, SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles zum Gespräch. „Der Talk im Bock ist eine weit über die Region hinaus angesehene Leutkircher Institution“, heißt es dazu aus der Chefredaktion. „Und die Schwäbische Zeitung bekennt sich mit ihrem Engagement beim TiB zu Leutkirch und den hier lebenden Menschen. Dies wird auch über den bevorstehenden Wegzug nach Ravensburg hinaus so bleiben.“

Für ein hoch sensibles Thema wurde Joachim Rogosch gewonnen: Der freie Journalist wird sich im November mit dem Palliativmediziner Dr. Eckhard Eichner über den Umgang schwer kranker Menschen mit dem nahenden Tod unterhalten. Offen ist derzeit noch, wer die Freiluftveranstaltung Leutkircher Köpfe im August moderieren wird.

Am Format ändert sich nichts

Eines ist ganz klar für das Team, das komplett bei der Stange bleiben will: Am Format selbst ändert sich nichts. „Es sollen Gespräche zwischen zwei Menschen bleiben, an denen andere teilhaben dürfen“, charakterisiert Karl-Anton Maucher den alten und den neuen Talk im Bock. Und, ganz wichtig: „Der Benefizcharakter soll erhalten bleiben.“ Um dies auch künftig sicherzustellen, wird Raimund Haser neu ins Team einsteigen und sich um die Kontakte zu den Sponsoren kümmern. Der Schulförderverein übernimmt zusätzliche Aufgaben, die Stadt unterstützt das TiB-Team beim Reisemanagement, die VHS zeichnet fürs Veranstaltungsmanagement verantwortlich – die Aufgaben werden also auf viele Schultern verteilt.

Dabei stehe allen als Ziel vor Augen, die gewachsene „Marke Talk im Bock“ zu erhalten. „Die Leute sollen kommen, weil sie Vertrauen ins Programm haben.“ Ob und wie es damit im Jahr 2013 weitergehen könnte und wie mögliche Gäste zu gewinnen sind, darüber will sich ein Perspektivteam Gedanken machen, das am 22. Mai zusammenkommt. Noch vor den Sommerferien soll dann das Konzept stehen und an die Sponsoren gehen.

„Wir treiben diesen Aufwand, weil es zum einen eine tolle Sache für die Stadt ist“, fasst VHS-Chef Maucher die Bemühungen um den Fortbestand der Traditionsveranstaltung zusammen. „Und zum anderen aus Dankbarkeit gegenüber Bernd Dassel. Das sind wir ihm schuldig.“ (sce)