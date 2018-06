TSV Wohmbrechts feiert Aufstieg

Daniel Egeler war nicht mehr zu stoppen. Der Torwart des TSV Wohmbrechts startete einfach durch. Gerade hatte er den entscheidenden Elfmeter gegen den Leutkircher Jörg Bischoff gehalten, seiner Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A III beschert – da musste all die Anspannung einfach raus, sei es auch mit einem langen Sprint, der erst weit außerhalb des Fußballplatzes in Waltershofen endete.

120 Minuten hatten sich der FC Leutkirch II und der TSV Wohmbrechts zuvor bekämpft, wobei der FCL lange wie der sichere Sieger aussah. Schon nach nicht einmal einer Viertelstunde war der A-Ligist in Überzahl, weil Manuel Hartmann einen Kopfball von Florian Krug mit der Hand auf der Torlinie abwehrte und Rot sah. Nach 50 Minuten führten die Leutkircher sogar 3:0 – doch dann drehten die zehn Wohmbrechtser richtig auf. Es gelang der nicht für möglich gehaltene Ausgleich, danach verstrich die Verlängerung, es musste das Elfmeterschießen entscheiden. Auch das ging natürlich in die „Verlängerung“, es brauchte 16 Schützen bis zu Egelers finaler Parade und seinem langen Sprint auf die an den Sportplatz angrenzende Wiese. „Wir haben uns das richtig verdient“, freute sich ein völlig losgelöster Wohmbrechtser Trainer Andres Drondorf stellvertretend für den ganzen Verein.

Nach dem zunächst verpassten direkten Aufstieg in der regulären Saison war der Jubel umso größer. Auch beim Anhang, der den Platz nach dem letzten Elfmeter jubelnd stürmte. Auf dem Rasen stieg blauer Rauch auf, ein Trommler haute kräftig auf die Pauke – sogar Aufstiegs-T-Shirts gab es. Darauf zu lesen war einerseits mittendrin das Wort „Meister“, ganz oben „TSV Wohmbrechts“, dazwischen wie nachträglich reingequetscht „Relegation“. Egal! So waren die Wohmbrechtser halt Relegationsmeister geworden.

Beim FC Leutkirch II herrschte dagegen Fassungslosigkeit über den unglaublichen Spielverlauf, vielmehr über diese gesamte Saison, in der sie so oft knapp verloren. Retten kann diese Spielzeit nur noch der SV Eglofs, der am Samstag mit dem Aufstieg in die Bezirksliga den FCL vor dem Abstieg in die Kreisliga B bewahren würde.