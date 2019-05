TSV Ratzenried will Druck auf Türk SV Wangen hoch halten

Vor dem 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A III liegt der TSV Ratzenried einen Zähler hinter dem Türk SV Wangen. Am Sonntag (15 Uhr) gastieren die Ratzenrieder beim Tabellenfünften SV Neuravensburg. Dort dürfen sie unter keinen Umständen verlieren – denn wenn der Türk SV Wangen zeitgleich in Dietmanns gewinnt, steht er bereits vor dem letzten Spieltag als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga Bodensee fest.

Seine Pflichtaufgabe am vergangenen Wochenende hat der TSV Ratzenried mit dem 7:1-Heimsieg gegen das seitdem als erster Absteiger feststehende Schlusslicht FC Leutkirch II souverän gelöst. „Es war eine relativ einseitige Partie“, sagt TSV-Trainer Markus Steidle rückblickend. „Unsere spielerische Klasse hat sich relativ schnell durchgesetzt und das Spiel war bis zur Halbzeit entschieden.“ Da stand es bereits 5:0; mit seinem vierten Tor, dem 32. insgesamt, traf Dennis Mihaljevic schon nach 60 Minuten zum Endstand.

Neuravensburg geht auf der Zielgeraden die Luft aus

Dem SV Neuravensburg scheint zum Saisonende ein wenig die Luft auszugehen. Nach 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen nach der Winterpause, gingen vier der letzten fünf Spiele verloren. Zuletzt unterlag das von Alexander Hartmann trainierte Team dem Stadtrivalen Türk SV Wangen nach drei Gegentoren in den letzten sieben Minuten mit 3:8. „Dieses Ergebnis hat mich überrascht, da hätte ich nicht erwartet, dass es so deutlich ist“, sagt TSV-Trainer Steidle, hat aber auch eine Erklärung parat: „Klar, die einen kämpfen um die Meisterschaft, bei den anderen ist die Saison mehr oder weniger gelaufen.“ Dennoch erwartet Steidle am Sonntag einen nicht zu unterschätzenden Gegner: „Neuravensburg wird sicherlich nochmal motiviert sein und die Scharte auswetzen wollen.“ Das Hinspiel gewann Ratzenried mit 4:1.

Steidle, der auch in der kommenden Saison Trainer des TSV sein wird, glaubt nicht, dass der Türk SV Wangen am Sonntag in Dietmanns oder zum Saisonabschluss gegen Gebrazhofen noch patzen wird. „Die wirken sehr gefestigt, haben die letzten Spiele alle gewonnen, wenn es auch teilweise knapp war. Aber es wirkt doch alles sehr souverän und insofern gehe ich davon aus, dass sie die letzten zwei Spiele gewinnen.“ Unabhängig von den eigenen Ergebnissen würde das bedeuten, dass seine Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg nur über eine erfolgreiche Relegation noch schaffen kann. „Das ist für mich dann keine Enttäuschung“, sagt Steidle. „In meinen Augen haben wir eine überragende Runde gespielt, vor allem in der Rückrunde. Wenn es am Schluss nicht reicht, sind wir die Ersten, die Türk Wangen gratulieren.“