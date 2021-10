TSG startet mit Oktoberfest in die Wenger Egg Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Nationalfeiertag 3. Oktober feiert die TSG Leutkirch traditionell zur Saisoneröffnung des Wenger Eggs ihr Oktoberfest. Nach einem Jahr Auszeit wegen Corona besuchten viele Leutkircher, Wengener, TSG-Mitglieder und vorbeikommende Radler und Wanderer die Alpe. Rund 400 Besucher platzierten sich ständig an den, mit Abstand auf dem Freigelände verteilten, Tischgarnituren.

Die Radabteilung hat zu dem Fest zu einer Mountainbike-Tour eingeladen. Wer kein 3G-Dokument dabei hatte, konnte an der, eigens dafür eingerichteten, Teststation durch Anke Eickhoff und Jürgen Kacmarek einen Corona-Schnelltest machen lassen. Für beste Stimmung bei sommerlichen Temperaturen und weißblauem Himmel sorgte wie in den Vorjahren ExBierence. Kinder konnten sich am Spielmobil unterhalten. Roland Ammann hat die Gesamtorganisation des Festes an Johannes Zorn übergeben, der einen reibungslosen Ablauf gewährleistete. Viele freiwillige Helfer von der Skiläuferzunft sorgten für die Bewirtung. Einige Besucher kommen eigens wegen des gespendeten Kuchenangebotes.

Sigi Schneider, Abteilungsvorstand der Skiläuferzunft, nutzte diesen Anlass, um Roland Ammann für 50-jährige Trainertätigkeit zu ehren. Stefan Müller, Hüttenwart der TSG, war rundum zufrieden und bedankt sich bei allen Spendern und Helfern.

Die Alpe Wenger Egg wird an schönen Herbstwochenenden vom TSG Förderverein mit ehrenamtlichen Mitgliedern bewirtet. Es gibt neben den üblichen Getränken Kaffee und Kuchen sowie kleine Brotzeiten. Die Organisation der Bewirtung erfolgt nach den in Bayern gültigen Corona-Regeln. Alle Gäste sind aufgefordert, sich an die Hinweise zu halten.

Eine Nutzung der Hütte durch vereinsinterne Gruppen ist auch wieder möglich. Infos bei den Hüttenwarten Iris und Stefan Müller Telefon 07564 / 5436; Telefon Hütte 08375 / 371 98 59.