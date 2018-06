TSG richtet ein Gaukinderturnfest für alle aus

Mehr als sportlicher Geist herrschte am Samstag beim Gaukinderturnfest, an dem etwa 450 Kinder aus 19 Vereinen teilgenommen haben und das von der Turnabteilung der TSG Leutkirch in der Seelhausturnhalle und auf dem Sportplatz ausgerichtet wurde. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Turngau Oberschwaben.

Spaß und Freude am großen Wettkampf vor vielen Zuschauern und weniger die hohe sportliche Leistung standen beim Gaukinderturnfest im Vordergrund. Denn hier konnten nicht nur Spitzensportler, sondern alle mitmachen.

Zur freien Auswahl standen für die Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahre – die aus 19 Vereinen aus dem Bereich des Turngaus Oberschwaben (Landkreise Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen) stammen – Wettkämpfe in Turnen, Leichtathletik, Rope-Skipping (Seilspringen) und Trampolin. Dabei konnten die Teilnehmer, unter ihnen 37 Mädchen aus Leutkirch, die am Geräteturnen teilnahmen, auswählen, ob sie am reinen Turnwettkampf oder beim gemischten Wettkampf mitmachen wollten. Während die Turnwettkämpfe in der Halle stattfanden, spielte sich im Leichtathletikbereich alles im alten Stadion ab.

Jede Übung wurde dabei von Kampfrichtern des Turngaus Oberschwaben genau beobachtet, bewertet und schriftlich festgehalten. Für die Kinder, die den Wettkampf beendet hatten, gab es ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm.

Während die Plätze ausgewertet wurden, begann der Festnachmittag mit dem Einmarsch aller Vereine, angeführt vom Spielmannszug Leutkirch. Es folgte eine Ansprache von Michael Krumböck, Vorsitzender der TSG Leutkirch. Er dankte allen Helfern, die aus den unterschiedlichsten Gruppen der Abteilung Turnen dabei gewesen sind: „Ohne den Einsatz von etwa 50 Helfern wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen“, sagte der Vorsitzende. Anschließend zeigten die Turnerinnen des SV Tannheim ihr Können am Boden. Unzählige Flick-Flacks, Überschläge und Saltos begeisterten die Zuschauer. Bernd Hierlemann von der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK), die als Förderer des Gaukinderturnfestes auftrat, überreichte an Verena Katzschke, Vorsitzende der Abteilung Turnen sowie an Tanja Schilpp, Hauptorganisatorin und Übungsleiterin des Geräteturnens Mädchen, einen Scheck in Höhe von 520 Euro. Dieser Betrag kommt den Mädchen des Geräteturnens für Neuanschaffungen zugute.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde und eine Medaille. Die ersten drei Plätze wurden mit der Turnfestmedaille in Gold, Silber und Bronze belohnt. Die Siegerehrung übernahm der Vorsitzende der TSG Leutkirch.