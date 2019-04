TSG-Radsportler bei „Rund um Schönaich“ vom Pech verfolgt

Die Radsportler der TSG Leutkirch sind beim traditionsreichen Frühjahrsklassiker „Rund um Schönaich“ am Start gewesen. Das Rennen lockt jährlich ein hochkarätiges Fahrerfeld an. Thomas Hölzler kam als bester Leutkircher auf Platz zwölf ins Ziel.

Zunächst starteten die Fahrer der Amateurklasse, die einen Rundkurs mit neun Kilometern Länge siebenmal bewältigen mussten. Die Strecke weist ein welliges Profil mit dem zwölf Prozent steilen Wolfenberg etwa einen Kilometer vor dem Ziel aus.

Von der TSG starteten Thomas Hölzler, Max Engel, Max Krohmer, Matthias Hermann und Benjamin Doser. Bereits in der zweiten Runde bildete sich eine Spitzengruppe mit etwa 15 Fahrern. Von Beginn an waren Matthias Hermann und Thomas Hölzler in der Spitze vertreten. Später schlossen weitere Fahrer auf, darunter auch Max Engel. Zunächst lief für das Team der TSG alles ideal, Doser und Krohmer verblieben im Feld und kontrollierten das Tempo so, dass die Spitzengruppe ihren Vorsprung ausbauen konnte. Bald wurden die Fahrer jedoch vom Pech heimgesucht. Max Krohmer befand sich im Hauptfeld zu weit hinten und wurde durch vor ihm stürzende Fahrer aufgehalten, woraufhin sich das Feld teilte. Max Engel investierte zu viel Kraft bei der Verfolgungsjagd nach vorne und konnte dem Tempo der Spitzengruppe nicht mehr folgen.

Letzte Hoffnung Thomas Hölzler

Als Matthias Hermann dann noch die Kette riss ruhten die Hoffnungen der Leutkircher auf Thomas Hölzler, der erst an seinem dritten Lizenzrennen teilnahm und zuletzt aufsteigende Form zeigte. Hölzler machte seine Arbeit gut und erreichte am Ende Platz zwölf und wichtige Punkte für den Aufstieg in die Eliteklasse. Im folgenden Hauptfeld kamen Benjamin Doser auf Platz 24, Max Engel auf Platz 40 und Max Krohmer auf Platz 81 ins Ziel. Am Nachmittag starteten die Hauptrennen der männlichen und weiblichen Eliteklasse. Bei den Frauen stand die Profi-Mountainbikerin und Lokalmatadorin Elisabeth Brandau neben weiteren Topfahrerinnen auf der Startliste. Mit dabei war auch Clara Baumgärtner von der TSG, die das Tempo der Spitzenfahrerinnen zwar nicht mitgehen konnte, jedoch in einer Verfolgergruppe ein starkes Rennen fuhr und auf Platz 35 ins Ziel kam.

Bei der männlichen Elite wurde das Rennen über 16 Runden und 144 Kilometer ausgetragen. Valentin Kegreiß und Lars Ulbrich fuhren in einem Feld mit mehr als 200 Startern und vielen Kontinentalprofis ein gutes Rennen das von starkem Wind auf dem anspruchsvollen Kurs geprägt war. Nachdem sich hinter der Spitzengruppe, aus der Jannik Steimle vom Team Vorarlberg gewann, das Feld mehrmals teilte, kamen die Leutkircher noch in der vorderen Hälfte auf Platz 56 und 69 ins Ziel.