TSG Radabteilung startet verspätet in die Breitensportsaison

Nachdem die Corona-Richtlinien Gruppen bis zehn Personen nun zulassen, startet die TSG Radabteilung mit den Radtreffs.

Ab Freitag, 19. Juni, beginnt der wöchentliche Straßenradtreff. Dabei werden leistungsgerechte Strecken in verschiedenen Gruppen gefahren, so die TSG Leutkirch. Dazu eingeladen seien alle Radbegeisterten rund um Leutkirch, die mit dem Rennrad, Tourenrad oder in einer Gruppe mit Elektrorädern ihrem Sport nachkommen wollen. Neu in diesem Jahr sei eine sportliche Damengruppe. Die Touren durchs Allgäu und Oberschwaben dauern etwa zwei Stunden. Neben dem Spaß am Radfahren solle auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen.

Seit Dienstag, 16. Juni, biete sich wöchentlich für alle Mountainbiker die Möglichkeit, ins Gelände zu fahren. Auch stehen mehrere Gruppen zur Verfügung. Für Kinder und Jugendliche gebe ebenfalls Angebote. Seit dem 15. Juni finde montags ein Radtreff für Jugendliche im Alter von etwa elf bis 15 Jahren statt. Der Treffpunkt für diese Radtreffs ist jeweils um 18 Uhr am TSG Vereinsheim. Kinder, die mit dem Mountainbike ins Gelände wollen, starten dienstags um 18 Uhr im Innenhof der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz. Da die Sicherheit der Teilnehmer wichtig sei, bestehe bei den Ausfahrten Helmpflicht. Die Corona-Richtlinien würden berücksichtigt. Auskunft zu allen Radtreffs erteilt Günter Schüle unter der Telefonnummer 07561/5449.