TSG Leutkirch verliert klar in Laupheim

So hatten sich die Bezirksliga-Handballer der TSG Leutkirch ihre Auftritt bei der zweiten Mannschaft des HRW Laupheim wahrlich nicht vorgestellt. Fast über die gesamte Spielzeit fand man keinen Zugriff auf die Partie, den Gastgebern dagegen gelang fast alles. Am Ende gewann Laupheim klar und deutlich mit 38:29.

Als Vier-Punkte-Spiel bezeichnete Leutkirchs Trainer Manfred Folter die Partie im Vorfeld, mit einem Sieg wäre der Abstand auf die Hausherren auf sieben Zähler angewachsen. Doch die Württembergliga-Reservisten traten keineswegs auf wie eine Mannschaft, die erst einen Saisonsieg verbucht hatte. Geradlinig und zielstrebig trugen diese ihre Angriffe vor, die TSG konnte zunächst noch dagegen halten und als Manuel Bauhofer zum zwischenzeitlichen 10:7 für die Allgäuer traf, schien die Partie in die gewünschte Richtung zu laufen. Doch die Hausherren ließen sich nicht abschütteln, kamen ihrerseits durch schnelle Treffer wieder zurück und konnten sich bis zum Pausenpfiff des Unparteiischen aus Mettenberg sogar eine 15:13-Führung erspielen.

Trainer Folter sah sich gezwungen, vor allem in der Defensive etwas umzustellen. Nicht einfacher machte es dabei an diesem Abend die personelle Situation vor allem im Rückraum, in dem mit Martin Hirscher und Matthias Göser zwei Stammkräfte nicht zur Verfügung standen. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende schwächte sich die TSG dann noch zusätzlich, als Manuel Bauhofer nach einem Zweikampf die rote Karte sah und vorzeitig unter die Dusche musste. Laupheim spielte sich nun in einen wahren Rausch, die Allgäuer fielen immer mehr auseinander. „Heute ist einfach gar nichts zusammengelaufen bei uns, Laupheim war klar besser und hatte in der einen oder anderen Situation auch das nötige Quäntchen Glück“, sagte Manfred Folter nach dem Schlusspfiff und einer herben 29:38-Schlappe.

Für Leutkirch waren am Ball: Andreas Lutz, Andreas Brodbeck und Michael Zeh (alle Tor), Michael Gantner (2), Valentin Menge (2), Steffen Volz (1), Manuel Bauhofer (3), Stefan Peterfaj (5/2), Noah Bauhofer (1), Juri Sperle (6), Nico Lau (1), Johannes Bauhofer (4), Gianluca Rizzo (2) und Marian Dragoi (2).

Am kommenden Samstag findet der letzte Heimspieltag des Jahres statt. Los geht’s bereits um 10.40 Uhr mit der gemischten D-Jugend, um 17 Uhr empfängt die erste Mannschaft zum Rückrunden-Auftakt den Tabellennachbarn des SC Lehr in der Sporthalle beim Gymnasium.