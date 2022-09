TSG Leutkirch sucht Ersatz für Trainer Folter

Den Saisonbeginn hatten sich die Handballer der TSG Leutkirch ganz anders vorgestellt: Direkt nach der knappen Niederlage im Bezirkspokal am vergangenen Wochenende gegen den TSB Ravensburg informierte Trainer Manfred Folter die Mannschaft, aus beruflichen Gründen sein Amt nicht fortführen zu können. Eine Lösung haben die Leutkircher in den vergangenen Tagen zwar gefunden, in das erste Spiel in der Bezirksklasse gegen den TV Weingarten geht die TSG am Samstag (19.30 Uhr) in der Seelhaushalle aber ohne richtigen Übungsleiter.

In einer Übergangsphase würden drei erfahrene und etablierte Spieler das Training leiten, teilten die Leutkircher am Freitag mit. Während des Spiels übernähmen „inaktive und ehemalige Spieler“ die Organisation des Spielgeschehens. Damit dieser Zustand aber nicht zu lange dauert, wird nun nach einem regulären Nachfolger für Folter, der die Mannschaft in der Bezirksliga übernommen hatte und vier Jahre lang betreute, gesucht.

Ab 19.30 Uhr erwarten die Leutkircher Handballer vor heimischer Kulisse in der Seelhaushalle den TV Weingarten zum Saisonauftakt in der Bezirksklasse Bodensee-Donau. Die Gäste sind aus der vergangenen Saison ein bekannter Gegner. Die beiden Aufeinandertreffen waren an Spannung nicht zu überbieten. Beide heimstarken Teams konnten jeweils mit sehr knappen Auswärtssiegen zwei Punkte mitnehmen. Weingarten landete zum Saisonende auf dem dritten Tabellenplatz, wohingegen die TSG Leutkirch auf dem siebten Platz abschloss.

Unabhängig von der Tabelle aus dem vergangenen Jahr werden sich am Samstag zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber stehen und es ist ein spannendes und hart umkämpftes Handballspiel zu erwarten. Mit dem TV Weingarten gastiert eine eingespielte, körperliche robuste und gut verteidigende Mannschaft. Dagegen wird die TSG Leutkirch an die sehr gute Leistung vom Pokalspiel gegen den Bezirksligisten aus Ravensburg anknüpfen wollen, um mit schnellem und attraktivem Handball die zwei Zähler in heimischer Halle zu behalten.