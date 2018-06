TSG Leutkirch muss die Taktik ändern

Schlechte Nachricht für die Handballer der TSG Leutkirch. Johannes Bauhofer, einer der zentralen Figuren im Spiel der Allgäuer, fällt lange Zeit aus.

Bauhofer prallte im ersten Saisonspiel der Bezirksklasse vergangenes bei der HSG Illertal kurz vor dem Ende mit dem gegnerischen Torwart zusammen. Und dies so unglücklich, dass das Kreuzband gerissen ist, eventuell sogar der Meniskus.

„War hervorragend in Form“

„Das ist tragisch“, sagt TSG-Trainer Sorin Sturzu bewegt. „Jojo hat in diesem Sommer super trainiert und war hervorragend in Form.“ Da der Leutkircher Coach derzeit auch noch auf Juri Sperle, der im Urlaub ist, verzichten muss, wird die Aufgabe seiner Mannschaft am Samstag, 26. September, ab 18 Uhr in der Seelhaushalle gegen den HV Rot-Weiß Laupheim II noch schwieriger.

„Ich werde die Taktik ändern“, kündigt Sturzu an, mag aber im Vorfeld der Partie Genaueres nicht verraten. Klar ist: Das TSG-Team muss jetzt zusammenlangen. „Gut, dass wir diese Saison mit 21 Spielern einen großen Kader haben“, so Sturzu, dem daher trotz des großen Verlusts nicht bange ist. „Wir sind guter Dinge. Wenn alles normal läuft, werden wir oben mitspielen.“

Ehrgeizige Gäste

Um dieses Ziel zu erreichen, sollte am Samstag gegen die Laupheimer Zweite ein Heimsieg her. das aber wird nicht leicht werden. Denn die Gäste können immer wieder auf Spieler aus dem Kader der Württembergliga zurückgreifen – und sind selbst ehrgeizig. Zumindest mittelfristig wollen die Rot-Weißen mit ihrer zweiten Mannschaft in die Bezirksliga.

Nach dem Spiel findet ab etwa 20 Uhr die Saisoneröffnungsparty der Handballer im TSG-Vereinsheim statt.